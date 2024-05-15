智慧眼鏡復活？Google：用來實驗AI助理而已

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪舊金山14日電）Google今天在美國加州山景城總部舉辦I/O年度開發者大會，主題演講其中一段影片展示人工智慧（AI）助理搭配疑似智慧眼鏡的裝置，外界不禁猜想，Google去年停售的智慧眼鏡是否有望復活，成為AI助理媒介，但Google高層否認此事。

Google DeepMind技術長卡武庫格魯（Koray Kavukcuoglu）今天在I/O大會接受亞太區媒體採訪，他回應中央社記者詢問Google是否有意讓智慧眼鏡回歸時表示，Google推出的Astra計畫展示AI助理未來可能性，希望了解哪些科技需要打造、科技往哪個方向發展，這對Google來說很重要。

卡武庫格魯強調，Google會實驗許多不同科技，確保了解使用者需求、使用者對什麼感興趣，以及哪些科技會有實質幫助。眼鏡只是Google實驗AI助理的其中一項科技，沒有上市計畫，更多是為了找出對的方法和媒介。

Podcast節目「科技浪」主持人哈利擅長以白話口吻討論AI技術與科技趨勢，今年親赴美國參加I/O大會。他在現場接受中央社記者訪問說，Astra計畫相關資訊還很少，令人驚豔的是模型反應非常即時（real-time）、延遲性很低，尤其影片模態需要非常大的處理效能，能做到即時反應並不容易。

其次，哈利認為，Astra計畫採用的AI模型，脈絡長度（context window）應該很大，之前看過的所有東西它都會記得，「我覺得很酷」。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）今天公布Astra計畫最新進展，他表示，開發可以在日常生活中協助人類的通用AI代理（agent），一直是DeepMind的使命之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

哈薩比斯說，真正實用的助理，必須要能像人類一樣理解並回應複雜的世界，要能收集和記憶所見所聞，理解脈絡並採取行動；還要具有主動性、可以訓練而且個人化，這樣才能和使用者自然而然、順暢無礙地交談。

哈薩比斯表示，AI代理是以Gemini模型和其他特定工作模型為基礎，透過持續對影片的影格編碼、將影片和語音輸入結合成事件時間軸，快取資訊進行高效回顧，達到更快的資訊處理。（編輯：林淑媛）1130515