本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

袁克勤返中國奔喪遭拘留指控違反間諜法 法院判6年

2024/5/15 14:16（5/15 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日媒今天報導，相關人士受訪時透露，2019年暫返中國奔喪時被依涉犯間諜罪嫌逮捕並起訴的日本北海道教育大學前教授袁克勤，已被法院判處6年有期徒刑。

日本時事通信社報導，聲援袁克勤的團體認為判決是冤罪，要求中方盡速放人。相關人士表示，中國吉林省長春市法院今年一月做出判決，袁克勤不服已提出上訴。

袁克勤2019年5月暫返中國後就在長春市失聯，之後被依「長時間配合日本情報機構要求進行間諜活動」起訴。

共同社中文網報導，消息人士透露，2019年暫返中國期間以間諜罪被拘捕的袁克勤被判處6年有期徒刑，罪名是違反「反間諜法」。隨著中國政府通過修改「反間諜法」等加強打擊「間諜」，陸續有在中國的日本人及在日本教育機構從事研究的中國人被拘捕。

消息人士透露，吉林省長春市的中級人民法院（地方法院）今年一月底做出判決。袁克勤可能因不服判決提起上訴。中國外交部發言人汪文斌5月14日在記者會上表示：「中國是法治國家，依法處理有關案件。」（譯者：黃名璽）1130515

汪文斌
美對中國電動車徵100%關稅 央視批嚴重負面影響談中美氣候合作 北京促華府莫「邊修路邊挖坑」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：