工藝美學展現國產材 「森林之島」開展

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（中央社記者王寶兒台北22日電）推動台灣國產材，工藝中心今天起推出「森林之島」國產材虛實情境展，透過工藝研發與工藝產品創作活用國產材，也促進民眾認識台灣森林樹種以及國產材特性與用途。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮於開幕式表示，展覽呈現台灣國產材於工藝的多元創新應用，發揮工藝於人類「生存」、「生活」與「生命」層次的意義。利用台灣自有國產材，還可助益於減少產品的碳足跡，再加上木材本身具備的固碳作用，將能彰顯永續利用林木的減碳效益。

工藝中心自2017年攜手農業部林業及自然保育署合作推動「國產材」，串聯各地產業及建立國產材示範點，推廣國產材認證、創新使用與品牌形塑。今年國產材示範點走進教育場域，讓展覽於國立台灣科技大學展出，希望對新一代設計師產生影響。

工藝中心表示，展覽展現國產材在工藝產品設計上的運用，展覽方式結合科技打造虛實整合情境，提供一體型穿戴 VR 設備為參觀者帶來創新體驗，展出現場也使用國產材料搭配環保綠建材，展示木竹材於空間場域的示範應用。

「森林之島 國產材虛實情境展」即日起於國立台灣科技大學展出至3月4日。（編輯：李亨山）1130222