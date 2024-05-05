提高專利審查核駁率？經部：核准率過高者加強覆核

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（中央社記者蘇思云台北5日電）媒體報導基層公務員批評，經濟部智慧財產局組長要求增加專利申請案的核駁比率。經濟部今天回應，並未要求達到固定的核駁比率，而是針對核准率極高到不合常理的審查人員，加強覆核其案件，確保核准專利品質。

媒體報導Dcard公職板有人匿名發表「基層公務員沉痛的心聲」一文，以智慧局專利某組長要求增加專利申請案的核駁比率為由，批評專利審查的核駁比率及案件審查量不合理。

經濟部智慧局今天晚間發布新聞稿表示，近期專利審查單位主管只是傳達，針對審查人員的核准率不合理過高的案件加強覆核，並未要求達到固定的核駁比率，報導所述內容應是審查人員有所誤解。

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智慧局說明，一件專利會到各國進行專利布局，全球專利主管機關的核准率是一個可參考的指標。因此，核准率極高到不合常理的審查人員，針對其案件加強覆核，並叮嚀加強檢索知能，以確保核准專利品質，這都是智慧局多年來品質管控的措施之一。

智慧局指出，從局、組及科，各級審查單位分別設有專利品質覆核機制。常態性對每個審查人員進行隨機品質覆核抽查，嚴格要求專利審查除了快速以外，更要注重品質，避免品質不佳的專利誤被核准，將對專利環境造成不利影響。（編輯：楊蘭軒）1130505