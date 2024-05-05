社區棒球賽WHB奪冠 獲LLB50-70組參賽權

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）台灣社區棒球錦標賽WHB世界棒球聯盟隊今天單日2勝，4強擊敗藍色閃電野牛，冠軍戰以17比3擊敗中大紅襪奪冠，取得6月赴日參加LLB50-70組亞太區賽事資格。

「113年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」最後一日賽程，WHB世界棒球聯盟隊與中大紅襪爭冠，WHB世界棒球聯盟隊開賽就有串聯攻勢，2局上打了19人次，一口氣攻下15分、奠定勝基，順利搶下勝利。

WHB世界棒球聯盟隊總教練林威宏坦言意外，原本以為會是五五波的低比分比賽，也提到其實對方投手滿不錯的，剛好守備失誤，球隊有把握機會、打線適時串聯搶分。

WHB世界棒球聯盟隊球員陳世伯今天投打發揮，2局上率先敲安帶起攻勢，投手丘上表現也很亮眼，完投5局被敲3支安打，有2個保送、4次三振。他賽後直喊累，表示很久沒有丟了，一開始抓不到手感，比賽後半段才找回手感。

WHB世界棒球聯盟團隊敲出17支安打，駱柏宇貢獻3安，許品皓也有雙安演出、有3分打點。林威宏透露，原本安排在第4棒的許品皓沒打出水準，可能壓力太大，今天棒次往後移至6棒效果不錯。

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許品皓從幼兒園開始加入社區棒球，原本以為想出國比賽一定要去校隊，透過這次奪冠獲得出國比賽的資格，他要謝謝教練和場邊加油的雙親，更重要的是隊友的鼓勵，「他們在我前幾場打不好時安慰我，讓我能忍下情緒撐到現在。」

WHB世界棒球聯盟隊奪冠取得赴日參加世界少棒聯盟（LLB）50-70組亞太暨中東區（簡稱亞太區）賽事資格，賽會MVP為陳奕翰，駱柏宇拿下打擊獎，許品皓拿下打點獎，教練獎為林威宏。（編輯：張雅淨）1130505