台英鐵道合作 阿里山林鐵掛國旗馳騁威爾斯

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（中央社記者張雄風台北6日電）林業署今天表示，阿里山林鐵出借DL-34柴油機關車予英國威爾普蘭菲爾鐵路，於4日正式首航，經典紅色火車頭搭載著國旗，馳騁在英國威爾斯高地，再續台英姊妹鐵道情誼。

農業部林業及自然保育署發布新聞稿表示，阿里山林鐵出借DL-34柴油機關車予威爾普蘭菲爾鐵路營運，在飛越9971公里於2023年初抵達英國後，經過年餘整備與必要改裝，4日正式於威爾斯高地首航。

林業署表示，阿里山林業鐵路2017年與同為762mm軌距的英國威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway） 締結為姊妹鐵路，並在2022年11月22與威爾普蘭菲爾鐵路簽訂契約，同意以3年為期，出借DL-34柴油機關車予威爾普蘭菲爾鐵路營運。

促成此次台英兩國姐妹鐵路交流的林業及自然保育署署長林華慶表示，2017年阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路締結姊妹鐵路後，即與英方積極洽談後續交流合作項目，擔任威爾普蘭菲爾鐵路秘書長的雷利（Michael Reilly）提出希望讓林鐵現有柴油機關車運行於該鐵路的建議。

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由於其車輛連結器及剎車系統與威爾普蘭菲爾鐵路既有車廂未合，威鐵技術志工與阿里山林鐵技術人員突破距離及語言差異，從繪製車輛零件結構、跨國討論技術細節，阿里山林鐵技術人員更製作中英雙語機械零件與操作說明影片，協助雙方確認車輛系統調整。

林華慶表示，阿里山林業鐵路是台灣認識更多國際友人的最好名片，期許阿里山林鐵DL-34機關車化身台灣的生態文化觀光大使；阿里山林鐵將於今年7月全線通車，也將邀請威鐵與英國關心世界遺產鐵路的朋友們，一同來台見證，期盼後續雙方有更深入的互惠交流，讓國際看見阿里山林鐵的珍貴價值。（編輯：方沛清）1130506