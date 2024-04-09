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斥資23億元15年修復 阿里山林鐵擬7/1全線通車

2024/4/9 19:22（4/9 19:42 更新）
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圖為阿里山林鐵「福森號」。（林鐵及文資處提供）
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（中央社記者楊淑閔嘉義9日電）因颱風莫拉克、杜鵑損壞的阿里山林業鐵路，動支前瞻預算約新台幣23億元，費時15年修復及規劃。林業署今天說，預計7月1日全線通車，串聯嘉義成為大阿里山軸帶國際觀光勝地。

農業部林業及自然保育署指出，阿里山林業鐵路自2009年颱風莫拉克造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，後來又因為颱風杜鵑強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌，造成鐵路中斷至今。

林業署組長李允中說明，有關修復工程部分，動支前瞻預算4.16億元左右，採用各式復建工法，克服海拔1600多公尺沒有道路可達的二萬坪山區，以及低溫、濃霧等地理與氣候特質，在有限的狹小腹地運輸機具和材料，日以繼夜進行隧道復建工程，終於在111年12月29日貫通隧道，112年12月20日完成主體工程。

李允中指出，前瞻預算並再支應19.13億元，作為添購新車使用，精心打造的「福森號」約占6750萬元左右，目前全線軌道即將完成鋪設，預計7月1日通車。

軌道經濟帶動阿里山下1個百年願景，李允中說，將以阿里山林業鐵路為軸帶，串聯嘉義縣及市區域，以跨部會合作方式帶動區域規劃，邁入國際級城鄉發展，形塑阿里山下1個百年躍升為台灣國際級山林瑰寶，提供國內外旅客享受全台第1條森林療癒步道，一睹最具代表性綠建築祝山車站及觀日出之美等。（編輯：管中維）1130409

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