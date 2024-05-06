將與習近平會談 歐盟執委會主席：會力促公平競爭

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩表示，明天與中國國家主席習近平展開會談時，將會催促對方進行「公平」競爭，強調不可接受恐導致歐洲「去工業化」的扭曲巿場作法。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）明天將與正對法國進行國是訪問的習近平，在巴黎展開面對面會談。她於會談前數小時指出：「我們必須採取行動，確保競爭是公平而非扭曲的。」

她並表示，之前就已經向習近平「表明當前巿場准入的失衡情況不可以持續下去，必須加以處理」。

范德賴恩的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管歐盟貿易政策，近數月來已對中國展開一系列競爭調查。

范德賴恩重申，歐盟與中國關係「應該去風險，而非脫鉤」的立場。

她說：「對中國是最複雜但也最重要關係之一，我們對雙邊關係向來頭腦清醒…在過去一年裡，我會見習主席兩次，我們花時間討論歐盟和中國關係，從貿易到氣候、從全球事務到數位議題。」

她特別點出中國產能過剩問題，以及中國商品以過低價格進入歐盟與歐洲企業競爭的情況。

她說：「在大規模補貼下，而且因為國內需求疲軟，中國目前的生產多過於銷售。這導致諸如電動汽車和鋼鐵等補貼商品供過於求，從而造成不公平貿易。」

「歐洲不可以接受這種恐怕會導致歐洲去工業化的扭曲巿場作法。」

范德賴恩指出，她將會「鼓勵中國政府因應短期產能過剩問題」，並表示歐盟將會與「日益遭到中國扭曲巿場作法影響的」富裕和新興經濟體共同合作。（譯者：何宏儒）1130506