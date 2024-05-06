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歐洲學者：馬克宏會習近平 俄烏議題難有進展

2024/5/6 20:45（5/6 20:56 更新）
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法國總統馬克宏（左2）在艾里賽宮和中國國家主席習近平（右2）握手致意。（路透社）
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（中央社台北6日電）中國國家主席習近平與法國總統馬克宏會談，俄烏戰爭成為焦點議題。有歐洲學者認為，因為涉及俄羅斯，中國的根本戰略方向並不取決於與個別歐洲領導人的會晤，無法預期中方會做出實質性的讓步。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，德國法蘭克福大學中國問題專家朗躍（Bertram Lang）日前接受專訪，談到習近平這次訪問歐洲、特別是與馬克宏（Emmanuel Macron）的會談時，作上述表示。

朗躍表示，馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都將烏克蘭問題列為首要議題之一，以此作為二人在歐盟機制以外與習近平會面的正當理由。

他指出，蕭茲日前訪問北京，在烏克蘭問題上完全沒有收獲，因此對馬克宏來說，這次的起點也相當低。習近平哪怕做出最小的讓步，馬克宏也可對外稱之為「成功」。

朗躍分析，儘管經過安排，馬克宏與習近平將在「非常個人的特殊場合」下會晤，但他並不預期中方會在烏克蘭問題上做出實質性讓步。因為涉及俄羅斯，中國的根本戰略方向並不取決於與個別歐洲領導人的會晤。

他認為，法國將烏克蘭問題列為首要議題之一，是要展示此次會晤事關安全、地緣政治。而討論議題也將包括中東局勢。但他預計，中方僅會有個別辭令上的讓步。

朗躍並對中歐關係指出，過去幾年隨著中美競爭加劇，中國的對歐洲政策發生根本改變，如今中國的首要目標是想方設法讓歐洲遠離美國，阻止一個戰略上、經濟上的「美歐反中聯盟」成形。

他認為，近些年來，法國與德國、義大利致力於共同的歐洲對中政策，包括投資審查，以及可能對中國電動車徵收的懲罰性關稅，而法、德也都在維繫對中關係。

朗躍表示，在作法上，蕭茲是率領大規模經濟代表團訪中；馬克宏則除經濟外，還強調已故法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）的戰略獨立自主立場。但法國媒體和評論家過去1年來對此日益質疑，特別是鑑於法中兩國在安全政策等領域的緊張加劇。（編輯：邱國強/唐佩君）1130506

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