中法歐領導人會談 習近平要歐方堅持夥伴定位

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（中央社台北6日電）中國國家主席習近平今天與法國總統及歐盟執委會主席范德賴恩會晤。根據中國官媒報導，習近平表示，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，當今世界進入新的動盪變革期，中歐雙方應該堅持夥伴定位。

習近平5日抵達此行訪歐首站法國巴黎，今天與馬克宏（Emmanuel Macron）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在法國總統府艾里賽宮（Élysée）舉行中法歐領導人三方會晤。

根據新華社報導，習近平指出，法國是他今年出訪的首站，今天的三方會晤增強了這次訪問面向歐洲的意義。指中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

習近平說，當今世界進入新的動盪變革期，作為這個世界的兩股重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，展開戰略合作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

歐盟2019年就將中國定義為「合作夥伴」、「經濟競爭對手」和「體制競爭對手」。

除這場三方會談外，外電報導，馬克宏7日將帶領習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行較不公開、更私人的會談。

習近平訪法慶祝兩國建交60周年，為他自從2019年以來首訪歐洲揭開序幕。習近平此行還將訪問塞爾維亞和匈牙利。

針對習近平訪法，分析家懷疑馬克宏有多少能耐說服習近平改弦更張。

智庫歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）近日說，馬克宏想要談的兩項核心議題是關於中國支持俄羅斯軍事能力，以及中國扭曲巿場的做法。

但歐特爾說，兩項訊息不太可能顯著影響中國所作所為，但「習近平沒有肩負修補關係的使命，因為從他的觀點上而言諸事順當」。（編輯：唐佩君/邱國強）1130506