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習近平出訪歐洲3國 5年來首次訪歐

2024/5/5 10:22（5/5 10:40 更新）
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中國國家主席習近平。（路透社）
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（中央社台北5日電）中國國家主席習近平今天起至10日對法國、塞爾維亞和匈牙利展開國是訪問。這是習近平5年來首次訪問歐洲。

綜合陸港媒體報導，習近平預計星期一（6日）在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會談；習近平與馬克宏也會單獨會面，針對中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。

有分析認為，馬克宏和范德賴恩都期望北京利用對俄羅斯的影響力促使結束俄烏戰爭。

至於習近平，分析人士指習近平此行將重申經濟全球化立場，以及反駁歐盟對中國電動車等產業的關稅威脅。

德國之聲近日引述分析指出，習近平這次出訪的3個國家都與中國有特別的雙邊關係，其中法國是首個承認中華人民共和國的西方大國，而塞爾維亞和匈牙利則是近年來明確反對歐盟以及歐盟對中國政策的國家。

中國外交部日前表示，習近平此訪對推動與法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具重要意義，並將為世界和平發展注入新動能。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130505

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