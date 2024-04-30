習近平5月訪法 將舉行中法歐三方會晤

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（中央社台北30日電）中國國家主席習近平將於5月訪問法國，中國外交部發言人林劍今天表示，習近平訪法期間，將與法國總統馬克宏及歐盟執委會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤，進一步提升中歐關係的戰略性。

習近平將於5月5日至7日訪問法國，林劍今天在中國外交部例行記者會回應記者提問時表示，習近平訪法期間，將應約與馬克宏（Emmanuel Macron）和范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤。

他表示，「中方願與法方、歐方一道，以此次中法歐領導人三方會晤為契機，進一步提升中歐關係的戰略性、穩定性、建設性、互惠性，推動中歐關係穩中有進、行穩致遠，為中歐各自發展和世界和平作出積極貢獻。」

習近平這次訪問法國，預料俄烏戰爭和中東局勢將是議程中的重要事項。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130430