習近平5月訪法會馬克宏 雙方將討論俄烏及中東戰事

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）巴黎當局今天宣布，中國國家主席習近平預計5月6日至7日赴法國進行國是訪問，而俄烏戰爭和中東局勢預期將成為這次議程中的重要事項。

法新社報導，習近平將於5月5日至10日訪問法國、塞爾維亞及匈牙利3國，將是他自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度訪問歐洲。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室發表聲明說：「中方這次訪問恰逢兩國建交60週年，為繼馬克宏2023年4月造訪北京和廣州後，中方最新一次回訪。」

法國總統府艾里賽宮（Elysee）指出：「交流將聚焦於國際危機，主要是俄烏戰爭和中東局勢，以及貿易議題、科學、文化與體育方面的合作。」

根據聲明，習近平和馬克宏也將討論「採取共同行動因應全球挑戰，特別是氣候緊急狀況、保護生物多樣性以及全球最脆弱國家的金融情勢」。

馬克宏與第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）5月6日將在巴黎接待習近平與夫人彭麗媛。隔天他們將出發前往法國西南部的上庇里牛斯省（Hautes-Pyrenees）；馬克宏年幼時常來這裡探望祖母。

法國正緊鑼密鼓籌備預計今年夏季登場的巴黎奧運，馬克宏曾說他將「竭盡所能」要求全球各國與所有交戰各方在巴黎奧運舉辦期間，依慣例遵守「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議。

馬克宏已說，將在習近平訪法期間要求他協助達成此一目標。

馬克宏一直試圖說服中國別支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。他去年呼籲習近平在烏克蘭議題上「讓俄國清醒過來」，並勸他別運交武器給莫斯科。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130429