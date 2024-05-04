習近平訪法前夕 馬克宏強調須捍衛歐洲戰略利益

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（中央社台北4日電）中國國家主席習近平訪法前夕，法國總統馬克宏表示，中方並未尊重國際貿易規則，歐洲必須捍衛與中國經濟關係中的戰略利益。他也為歐盟對中國電動車、太陽能發電和風力發電展開的調查進行辯護。

德國之聲報導，經濟學人2日刊登馬克宏（Emmanuel Macron）的專訪，他在專訪稱，在面對歐洲市場對中國開放程度的議題，需要非常務實，且要從歐洲的戰略利益出發看待，但不能過於受制於教條主義與各種分歧的利益。

馬克宏表示，一直到最近，歐洲仍把中國視為重要的汽車出口市場，與中國的貿易為歐洲創造大量就業機會。馬克宏認為這個現象不再成立。如今中國汽車產能過剩，大規模對外出口，儘管部分歐洲製造商可以在中國接受補貼、生產、銷售，但這對歐洲人民沒有好處。

馬克宏認為，過去30年來各方把中國帶進世界貿易組織體系中，但中方並未尊重國際貿易規則，爭端解決機制也未奏效，導致歐洲無法獲得足夠的保護。

他說，歐洲雖需在貿易方面尊重中國，但也強調要建立在「捍衛歐洲利益、以互惠互利並促進國家安全」的前提下。他並為歐盟執委會對中國電動車、太陽能發電和風力發電展開的調查進行辯護。

馬克宏還提到歐洲需關注國家安全問題，「在許多領域，中國要求生產商必須是中國人，因為這些領域太敏感了。那我們歐洲人也必須能夠這樣做，並表明有些行業事關歐洲國家安全。」

馬克宏也在專訪中談到美中法的關係，他說美國現在已經不再試圖讓中國遵守國際貿易規則，而是採取自己的行動，例如2022年簽署的「降低通膨法案」。他指出，美中都開始對重要部門採取補貼，「歐洲人不想看到這一點。這是一個巨大的錯誤」。

隨著美中在經濟及政治、軍事上的競爭加劇，馬克宏表示，他傾向主動選擇與美中的關係，而不是由兩方強加。他坦言，法國與美國是盟友，雖然常常會有分歧，但必須能夠承認並尊重這些分歧。而法國與中國也會維持貿易關係，「它是一個大國，我們需要它」。

今年是中法建交60週年。中國外交部部長助理、發言人華春瑩4月29日宣布，習近平將於5月5日至10日訪問法國、塞爾維亞及匈牙利等3國，這是他5年來第一次赴歐。中國駐法大使盧沙野指出習近平將於5月5日至7日對法國進行國是訪問。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130504