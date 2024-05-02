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俄羅斯若突破烏克蘭前線 馬克宏重申不排除派兵

2024/5/2 20:41（5/2 20:58 更新）
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圖為2月4日烏克蘭軍人與戰車駐守在頓內茨克地區前線。（路透社）
圖為2月4日烏克蘭軍人與戰車駐守在頓內茨克地區前線。（路透社）
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）法國總統馬克宏在英國「經濟學人週刊」今天刊出的專訪中重申，他仍不排除派兵至烏克蘭。他指出，如果俄羅斯突破烏國前線且基輔提出請求，這將是值得考慮的「合理」選項。

經濟學人週刊（Economist）報導，他們詢問馬克宏（Emmanuel Macron）是否仍堅持自己今年稍早撼動歐洲的說法，不排除派遣西方部隊至烏克蘭？馬克宏回應：「我不排除採取任何行動，因為我們的對手也是如此。」

一些分析師相信，俄羅斯可能即將對烏克蘭發動新一波大規模進攻。

馬克宏表示，如果俄羅斯決定展開進一步行動，「我們無論如何都得自問是否派兵這個問題」。他稱自己拒絕摒棄這樣的可能性，是為其他盟邦領袖「敲響戰略警鐘」。

馬克宏強調：「我擁有清晰的戰略目標：俄羅斯不能在烏克蘭獲得勝利。否則，歐洲將沒有安全可言。」

他還反問：「誰能假裝俄羅斯會就此止步？摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛等其他鄰近國家的安全又何在？」（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130502

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