美媒：眾院通過援烏猶如及時雨 尚不足扭轉乾坤

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國眾議院表決通過600億美元援助烏克蘭，若參議院如普遍預期會更快批准，最快23日就能由總統拜登簽署生效，讓烏軍趕在緊要關頭取得續命丹。

華爾街日報指出，然而鑒於烏軍目前戰場態勢嚴峻及俄軍近幾個月來取得的進展，這批新援助不大可能讓基輔扭轉乾坤。俄軍這段期間不但鞏固所佔得對方約20%的領土，並在多處戰線推進。

烏克蘭總統澤倫斯基今天接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時，感謝美國眾議院終於放行援助並敦促參議院也能盡快過關。他說烏克蘭亟需美國援助長程火砲與補充防空系統，還說注入這筆美援將有助烏克蘭招募所需兵力，以抵禦俄國預計在幾個月內將發動的進攻。

澤倫斯基說：「我們確實失掉戰場的主動權，但這筆新援助讓我們得以穩住陣腳。」

華爾街日報認為，新一筆美援頂多是幫烏克蘭擋住俄軍猛攻並保住現有領土，讓基輔撐到歐洲盟友明年提供更多援助。

美國眾議院通過的600億美元援烏包含五角大廈的484.3億美元及國務院與國際開發署（USAID）的116.2億美元。

五角大廈的援助含342.2億美元作業與維持費、56.1億美元籌措彈藥、31.1億美元籌措飛彈、45.9億美元籌措其他軍需等；國務院與國際開發署的援助含79億美元經濟支持資金、20億美元國際安全協助、16億美元其他雙邊經濟援助等。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）18日時表示若無後續美援，烏克蘭有很高風險今年底前在戰場輸掉，或至少讓俄國總統蒲亭有能力支配政治解決，反之有新的美援烏克蘭今年就完全有能力自行應付戰場，甚至繼續打擊俄國海、空兵力。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在美國眾議院通過援烏後表示「這不過是進一步肥了美國、毀了烏克蘭，讓更多烏克蘭人枉死於基輔政權的錯誤」。

美國CNBC新聞網報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，美國擺明想讓烏克蘭「戰至最後一個烏克蘭人」，然而華府益發陷入對俄羅斯的「混合戰爭」（hybrid war），最終也只是重蹈在越南與阿富汗的覆轍。（譯者：陳亦偉）1130422