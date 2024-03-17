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馬克宏重申 西方可能有必要在烏國採取地面行動

2024/3/17 11:06
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在與德國和波蘭領袖見面後，於今晚刊登的專訪中表示，西方國家在「某個時間點」可能有必要在烏克蘭採取地面行動。

法新社報導，上個月，馬克宏因不排除西方派兵援烏的可能性，引發了柏林和其他歐洲夥伴的強烈回應。

然而，馬克宏並未反悔自己的立場；但他強調西方不會主動做出這一步。

馬克宏在「巴黎人報」（Le Parisien ）昨天的採訪中表示：「也許在某個時間點，我雖不希望這樣，也不會採取主動，但我們必須（在烏克蘭）開展地面行動，不管是什麼行動，這是為了對抗俄羅斯軍隊。」

他說：「法國的優勢在於我們能做到」。

無論是地面行動的可能性，還是提供基輔當局長程飛彈，種種意見分歧都讓盟友之間的合作面臨破局威脅。

馬克宏稍早不排除西方派兵援烏的可能性，以及敦促盟友不要當「懦夫」的尖銳言論，都令德國總理蕭茲（Olaf Scholz）憤怒。

馬克宏昨天在柏林會見德國和波蘭領袖，顯示團結力挺基輔。

馬克宏在三方會面後表示，法國、德國和波蘭3國組成的「威瑪三角」（Weimar Triangle）「團結一致」，目標都鎖定在「絕不讓俄羅斯得逞，並支持烏克蘭人民到底」。威瑪三角指的是德、法、波蘭3國於1991年成立的政治合作平台。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130317

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#馬克宏
#德國
#波蘭
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