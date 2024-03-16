德法波三方秀團結化解援烏歧見 美估斷炊嚴重性

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（中央社柏林15日綜合外電報導）德國、法國和波蘭領袖今天齊聚柏林，就援烏抗俄消除歧見，展現團結力挺基輔；德、法早先因援烏議題齟齬。華盛頓郵報揭露，美方官員已在評估烏克蘭軍援斷炊的各種後果。

法新社報導，法國總統馬克宏表示3國組成的「威瑪三角」（Weimar Triangle）會團結一致，「絕不讓俄國獲勝，會支持烏克蘭人民到底。」威瑪三角指的是德、法、波蘭3國於1991年成立的政治合作平台。

站在馬克宏和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）身旁的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示「只要有需要」，盟友將持續提供援助。

蕭茲告訴媒體：「俄國總統應該要知道，我們不會放鬆對烏克蘭的支持。」但蕭茲並未給記者機會提問。

在今天三方會談前，蕭茲與馬克宏共同澄清幾週以來兩人在軍援烏克蘭議題上出現公然分歧。當時兩國在軍援烏克蘭長程飛彈及會否捲入俄烏戰事等歧見日深，恐破壞盟友間的合作。

馬克宏2月底打破禁忌，稱西方不應排除派兵援助烏克蘭可能性，此話引發德國和其他歐洲夥伴的嚴厲回應。

馬克宏仍未收回他的立場，不過也強調西方盟國在派兵一事上不會主動。他今天說：「我們將繼續保持如第一天所採取的那樣，即永遠不會讓事態升級。」

圖斯克說，今天的會議顯示有關挺烏一方出現裂痕之說「不正確」。他在峰會前表示，三方必須「動員整個歐洲」為基輔提供急需的援助。

烏克蘭最近面臨一系列戰場挫敗，砲彈嚴重不足，西方援助也近枯竭。

歐盟正努力加強國防工業的武器和彈藥生產，但隨著戰爭進入第3年，軍武產量的提升仍很掙扎。

是否援助烏克蘭能深入打擊俄國境內的遠程武器，始終讓蕭茲頭疼。儘管基輔屢屢呼籲，但蕭茲仍拒絕提供德製長程金牛座（Taurus）飛彈，讓他的壓力日增。

蕭茲解釋，部署長程飛彈恐使德國官兵捲入俄烏衝突，導致戰事升級。這個問題也是蕭茲和馬克宏間出現關係緊張的一個根源，馬克宏一度意有所指地敦促盟友支持烏克蘭，「不要當懦夫」。

政治新聞網站Politico.eu報導，蕭茲表示三方領袖同意赴全球市場購買烏克蘭所需的砲彈、加大產能，並在日後將凍結的俄國海外資產用於軍援烏克蘭；德國先前對挪用凍結俄國資產援烏持保留態度，如今立場似有轉變，不過這種做法的實際運作面目前還不明朗。

捷克提議出錢在全球市場為烏克蘭購買80萬發砲彈的計畫，目前覓得的經費已夠買30萬發，並持續就另外 20萬發的經費協商。葡萄牙今天捐助1億歐元，加入出資者的行列。

華盛頓郵報披露，美國官員預計若拜登政府的600億美元包裹軍援胎死腹中，烏克蘭恐出現一系列慘況，包括最壞情況下烏軍防線將災難性崩潰，最好情況也是烏軍恐得填「無數人命」才能苦撐。

烏克蘭總統澤倫斯基一名高階幕僚同意，若無美國的後續軍援，俄國攻城略地很有可能在今夏取得重大進展。

他說：「人們不明白現在的情況有多糟。士氣低落、勢頭低迷。年輕人擔心他們會因缺乏武器而被動員去送死。」（譯者：屈享平、陳亦偉）1130316