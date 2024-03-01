被控擊斃上百待援加薩人 以色列歸因踩踏和車輾

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（中央社開羅/巴黎1日綜合外電報導）加薩衛生當局說，以色列軍人昨天朝等待援助的巴勒斯坦人開火致上百人死亡；以方則怪罪群眾包圍援助卡車，稱死者是遭踩踏或被車輾過。法國總統馬克宏和歐盟均強烈譴責。

路透社報導，巴勒斯坦衛生官員說，這起發生在加薩市附近的事件造成至少112人喪命、超過280人受傷。

這是加薩數週來平民死亡人數最多的一起事件。巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）表示，此事可能不利於在卡達舉行的以哈停火協議與釋放人質談判。美國總統拜登被問到此事是否會讓談判變得更複雜時說：「我知道會這樣。」

巴勒斯坦衛生當局稍早說，自去年10月7日以哈戰爭開打以來，加薩已超過3萬人死亡。當地醫護人員說，他們處理不了持續湧入的重傷患。

但以色列質疑加薩官員提出的數據。以色列軍方表示，那些援助卡車是由私人承包商營運，是以軍過去4個晚上監督的援助行動一部分。

一名以色列官員說，當時發生兩起事件，兩地相隔數百公尺。

他說，其一是有數十人在拿取卡車上的援助物資時，因遭踩踏或被車輾過而喪命或受傷；其二是，卡車隨後離去時，有些群眾靠近軍人，軍人們覺得受到威脅，於是開火，在「有限的因應行動」中擊斃為數不明的人。

這名官員否認加薩當局所說的傷亡人數，但沒有說明以方認為有多少人傷亡。

以色列國防部發言人哈加里（Daniel Hagari）後來也在簡報中說，有數十人在爭搶卡車上的援助物資時遭踩死或受傷。

他說，護衛援助卡車的戰車隨後開火示警以驅散人群，在情況開始失控時就後退了，「以色列國防軍（IDF）沒有朝援助車隊發動攻擊」。

哈瑪斯則在聲明中駁斥以色列的說法，稱加薩衛生部已提出「無可否認」的證據，可證明以軍「直接朝平民開槍，包括意圖立即斃命的爆頭，此外所有目擊者的證詞都證實他們在未對（以色列）占領軍構成任何威脅的情況下遭到直接開槍射擊」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）說，這是以色列的「醜惡屠殺」；法國外交部發言人勒穆安（Christophe Lemoine）說，以色列有責任依據國際法護衛援助物資分發給平民。

美國國防部對此感到震驚，但不願歸咎任何一方。發言人賴德（Patrick Ryder）在記者會上說：「那些人只是想吃點東西…我們一邊看著這場面一邊想：到底怎麼回事？」

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天在社群平台X上說：「看到來自加薩的畫面顯示以色列軍人拿平民當作（攻擊）目標，令人深感憤慨…我對這些槍擊事件表達最強烈譴責，同時呼籲找出真相、正義，並尊重國際法。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨晚也在X平台寫道：「聽到渴求人道援助的加薩平民又一次遭到屠殺的消息，我又驚又懼…這些死亡令人完全無法接受。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130301