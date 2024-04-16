馬克宏稱開幕有B計畫 奧運組委會：塞納河可能性大

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國總統馬克宏稱巴黎奧運開幕式可能移至體育館後，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格今天表示，在塞納河（Seine）舉行開幕式是「非常有可能」的選項。

法新社報導，艾斯堂格（Tony Estanguet）告訴法國國際廣播電台（RFI）：「目前真正主要和非常有可能的計畫是在塞納河上舉行開幕式。」

艾斯堂格說：「總統昨天表達得非常清楚。我們最大的目標就是舉辦一場非常美麗、極其獨特的開幕式，首次在體育場館外、巴黎市中心的塞納河上舉行。」

馬克宏（Emmanuel Macron）昨天受訪時表示，法國期待舉辦這場史無前例的儀式，屆時隊伍將沿塞納河航行。為防止活動受到安全威脅，緊急應變計畫也已備妥。

馬克宏說，7月26日的開幕式可能「限制在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）對岸的托卡德洛廣場（Trocadero）」。他還首次表示，甚至可能移師法國國家體育場（Stade de France）。

馬克宏說：「有B計畫和C計畫，我們同步準備…我們將即時分析情況。」

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）對此表示，她對馬克宏關於儀式可以移動的言論感到驚訝。

伊達戈說：「我唯一知道的就是A計畫。」

她說：「我更想傳遞的訊息是：我們已經準備好了，我們將歡迎全世界到來。」（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130416