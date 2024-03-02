與英法不同調 德總理堅持不給烏克蘭長程飛彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林1日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天重申反對軍援烏克蘭金牛座（Taurus）長程飛彈立場，警告此舉恐致北約與俄國直接衝突。蕭茲日前透露英、法援烏飛彈都是自家部隊代操作。

土耳其的安納杜魯新聞社（AA）報導，蕭茲在慕尼黑一場記者會上說：「這是我身為總理所做的決策，我仍秉著一貫堅持，這不是我們目前可提供的東西。」

社民黨的蕭茲遭最大反對黨基民黨抨擊，指責他犯下大錯，正中俄國總統蒲亭下懷。

蕭茲今天告訴媒體：「我再說一遍，我不會支持任何會導致德國官兵以某種方式捲入俄烏戰爭的相關軍事決定。因為我們必須防止局勢升溫及北約與俄國發生戰爭。我與在歐洲、美國和其他地方的友人都同意這點， 關於這點該說的先前都已說過了。」

本週稍早時蕭茲告訴媒體，若給基輔德製金牛座長程飛彈，需派遣德軍官兵執行任務或將他們部署在烏克蘭。金牛座巡弋飛彈射程超過500公里，素以能精準打擊包括橋梁或深埋的堅固目標（如指揮掩體）著稱，也是烏軍亟欲取得的軍備之一。

政治新聞網Politico.eu報導，英國政府去年證實已交付長程的風暴暗影（Storm Shadow）巡弋飛彈給烏克蘭，不久法國也援烏自家同類型的SCALP飛彈。

對於蕭茲稱援烏的長程巡弋飛彈都是英、法人員在操作一事，英國下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）昨天批評蕭茲之言「錯誤、不負責，還賞盟友一記耳光」。

蕭茲本週稍早在柏林與媒體談話時為拒援烏金牛座飛彈一事辯護，稱這會讓德國實際捲入俄烏戰事。

蕭茲當時說，金牛座飛彈是非常遠程的武器，「英、法正在做的那種鎖定目標或幫助鎖定目標的事，是德國不能做的」，等於透露英、法派員赴烏助戰。

英方官員雖曾說應有限度派教官赴烏克蘭，但在正式公開場合，倫敦當局都表明飛彈是由烏軍操作。

相較英國對蕭茲憤慨，與德國在援烏上歧見更多的法國反倒相對淡定，官方目前未就蕭茲的話評論；與法國總統馬克宏同黨的國會議員哈達德（Benjamin Haddad）在社媒貼文，指蕭茲的話引發與英國的外交危機。（譯者：陳亦偉）1130302