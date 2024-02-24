更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄烏戰爭滿2年 德總理籲歐洲強化防衛嚇阻外部攻擊

2024/2/24 09:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福24日綜合外電報導）俄烏戰爭滿2年之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，歐洲需要強化防衛，「我們必須要夠強，才沒有人敢來攻擊我們」。

路透社報導，蕭茲透過播客（podcast）表示：「我知道從一位德國總理口中聽到嚇阻、防禦準備等這些字不太尋常，我們在德國已很久沒使用這些詞彙，以致於它們幾乎被遺忘了。」

「但這些字代表一項非常重要的任務：我們必須和盟友一起且必須要夠強，才沒有人敢來攻擊我們」。

德國是歐洲最大經濟體，蕭茲指出，德政府已將國防經費提升至國內生產毛額（GDP）的2%，且將在未來數十年，持續達到北大西洋公約組織（NATO）的防務支出目標。

德國也正與盟友法國、英國討論發展遠距精準武器，以確保維持最先進的嚇阻戰略。

此外，本週稍早，英國宣布新一波制裁俄羅斯的措施，並表示將設法縮減俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的武器兵工廠及資金來源。

蕭茲指出，自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，德國已批准設立1000億歐元（新台幣3兆1490億元）的特別國防基金，其中部分款與特定計畫有關。（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1130224

#俄烏戰爭
#蒲亭
#德國
#歐洲
#蕭茲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61