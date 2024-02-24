俄烏戰爭滿2年 德總理籲歐洲強化防衛嚇阻外部攻擊

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（中央社法蘭克福24日綜合外電報導）俄烏戰爭滿2年之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，歐洲需要強化防衛，「我們必須要夠強，才沒有人敢來攻擊我們」。

路透社報導，蕭茲透過播客（podcast）表示：「我知道從一位德國總理口中聽到嚇阻、防禦準備等這些字不太尋常，我們在德國已很久沒使用這些詞彙，以致於它們幾乎被遺忘了。」

「但這些字代表一項非常重要的任務：我們必須和盟友一起且必須要夠強，才沒有人敢來攻擊我們」。

德國是歐洲最大經濟體，蕭茲指出，德政府已將國防經費提升至國內生產毛額（GDP）的2%，且將在未來數十年，持續達到北大西洋公約組織（NATO）的防務支出目標。

德國也正與盟友法國、英國討論發展遠距精準武器，以確保維持最先進的嚇阻戰略。

此外，本週稍早，英國宣布新一波制裁俄羅斯的措施，並表示將設法縮減俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的武器兵工廠及資金來源。

蕭茲指出，自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，德國已批准設立1000億歐元（新台幣3兆1490億元）的特別國防基金，其中部分款與特定計畫有關。（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1130224