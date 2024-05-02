美控俄羅斯對烏軍動用化學武器 違反國際公約

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國今天指控俄羅斯對烏克蘭軍隊動用「化學武器氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷）」，違反「禁止化學武器公約」（CWC）。

綜合路透社和法新社報導，美國國務院在聲明中說：「使用這類化學物質並非個別事件，很可能是俄軍希望將烏軍逐出要塞區並在戰場上取得戰術勝利所致。」

聲明還說，俄羅斯還在烏克蘭利用「鎮暴劑（催淚瓦斯）作為作戰方法」，此舉也違反「禁止化學武器公約」。

俄羅斯駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。

總部設在荷蘭海牙的「禁止化學武器組織」（OPCW）將氯化苦列為禁用的窒息劑。這個組織的成立是為了執行和監督1993年「禁止化學武器公約」的遵守情況。

路透社本月稍早報導，烏克蘭軍方宣稱俄羅斯加強了非法使用鎮暴劑的力道。俄軍目前在烏克蘭東部推進，取得兩年多來最大進展。

烏克蘭軍方表示，除了氯化苦之外，俄軍還使用了裝有CS催淚性毒氣和氰化物氣體的手榴彈。據稱至少有500名烏軍因接觸有毒物質而接受治療，其中1人因催淚瓦斯窒息身亡。

雖然平民通常可以在抗議活動期間逃離鎮暴劑，但被困在戰壕中沒有防毒面具的士兵要麼必須在敵人砲火下逃跑，不然就是冒著窒息的危險。

美國國務院表示，已向國會提交相關報告，內容判定俄羅斯對烏軍動用氯化苦，違反「禁止化學武器公約」。

「禁止化學武器公約」禁止生產和使用化學武器，並且要求銷毀所有違禁的化武庫存，193個締約國包含俄羅斯和美國。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130502