越南國際旅遊復甦 河內攤商賣天價鳳梨自毀形象

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）越南國際旅遊迅速復甦之際，外國旅客在越南首都河內市觀光購物被敲竹槓的事件不斷傳出，不肖攤商這一次賣的是「天價鳳梨」，3顆要價50萬越南盾（新台幣約650元）。

綜合越南媒體與社群網路報導，事件發生在4月27日晚間9時許，在河內市老城區擔任保全的黎梅林（Le Mai Lam）巡邏時看見兩名外國女遊客正和一名牽著腳踏車兜售鳳梨的女攤商吵架。

根據影片，這兩名外國女遊客其中一人左手抓著3顆鳳梨不斷和攤商大聲說話，過程中一邊用手勢比劃示意對方退錢，激烈爭吵引來大批民眾圍觀，經過的黎梅林上前處理，並要求攤商將錢退還給外國女遊客。

攤商於是從皮包掏出一張面額50萬的越南盾，外國女遊客收到錢之後，將3顆鳳梨丟回攤位上並離開現場。整個過程被民眾錄影上傳網路，越南網友一面倒批評攤商，直言「敲竹槓行為有損國家首都形象」。

河內市警方今天表示，在接獲有攤商敲外國旅客竹槓後，立刻著手查明事發經過。當地警方指出，賣「天價鳳梨」的女攤商已於4月29日下午前來說明，警方立案並按照法律規定處理。

當地警方說，敲竹槓的女攤商出生於1968年，家住在離老城區約35公里的河內市福壽縣（Phuc Tho），目前在河內市中心租房。女攤商到案後承認錯誤，並寫下承諾書保證不會再犯。

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越南統計總局4月29日公布越南國際旅遊數據，今年前4個月共有約620萬國際旅客人次到訪越南、年增68%，也比2019年COVID-19疫情前成長3.9%，有望達成全年1800萬國際旅客人次到訪的目標。

不過，國際旅客到越南旅遊時，常常因為語言問題而成為當地攤商鎖定的「肥羊」。過去一、兩個月來，依序傳出有國際旅客以高於4倍的價格購買了棗子與麵包，不肖攤商分別被罰15萬越南盾（新台幣約193元）。（編輯：陳承功）1130430