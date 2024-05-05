法媒評習近平到訪：與中對話勿幻想 別把他當朋友

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（中央社台北5日電）中國國家主席習近平今天抵達法國訪問前夕，法國世界報4日發表社論指出，不與中國對話不是解決問題的辦法，但也不可把習近平當成朋友。只有統一的歐洲，才能有機會被北京傾聽。

世界報（Le Monde）這篇題為「馬克宏會習近平：與中國對話，但別抱幻想」（Macron's meeting with Xi: Talking to China, without illusions）的社論首先指出，面對世界第二強國，法國不可單打獨鬥，對中方即將給予的阿諛奉承過於敏感，是行不通的。只有統一的歐洲，才能有機會被北京傾聽，更何況不是所有的領域都如此。

社論提到，習近平此次訪問歐洲三國（法國、匈牙利、塞爾維亞）的選擇是深思熟慮的。習近平在法國會藉由中法建交60週年的機會，高調讚揚已故法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）承認中華人民共和國以來，法中之間的「特殊關係」。他也無疑會讚揚法國提出的，面對美國要有「歐洲的戰略自主權」。

這篇社論分析，習近平在貝爾格萊德，將譴責1999年5月7日北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館，而華盛頓只承認是「失誤」，而此事一直是北京譴責「美帝國主義」的口實；而他出訪匈牙利，是要藉由凸顯匈國總理奧班（Viktor Orbán）以達到從內部削弱歐洲的目的，同時向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）示好。

社論直指，中國一直說「希望有一個強大的歐洲」，但這並不真實。中國的真實意圖是削弱西方民主國家，進而盡可能地破壞跨大西洋關係，甚至歐盟本身。因此，在習近平倡導下，中國在2012年4月在歐洲發起了歐洲17國加中國的「17+1峰會」，所幸這一主張沒有奏效。

這篇社論指出，「不抱幻想地與中國對話」的概念，是包括「繼續相信中國對俄烏戰爭保持中立，會適得其反」在內的。如果中國小心翼翼地不向俄羅斯出售武器，那它就會提供使俄羅斯國防工業現代化的設備。而蒲亭連任就職後，第一個要訪問的國家就是中國。

社論提到，戴高樂在法中建交時曾說，「承認中華人民共和國的決定，絲毫不涉及對中國政治制度的認可，法國只是承認世界的本來面目」。這句話至今仍發人深省，60年過去了，中國在世界事務中占據的地位，更顯示了戴高樂當年的高瞻遠矚。

這篇社論最後說，不與中國對話並不是解決問題的辦法，但也不可把習近平當成朋友。把習近平請到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的第二故鄉做客，也不能抱有幻想。畢竟，馬克宏2019年就曾邀請蒲亭到法國總統度假勝地布瑞岡松堡（Fort de Brégançon）作客，一次「親密旅行」，不會使法國和歐洲獲益更多。（編輯：邱國強/唐佩君）1130505