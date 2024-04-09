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歐盟主席：德國總理訪中 有必要討論產能過剩問題

2024/4/9 18:22
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（中央社台北9日電）中國的產能過剩問題逐漸受到全球關注。繼美國財政部長葉倫後，歐盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，即將訪問中國的德國總理蕭茲，有必要與中方討論產能過剩和不公平競爭的問題。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）9日在柏林出席德國雇主協會舉行的會議前，作上述表示。

根據報導，范德賴恩並強調，歐洲企業希望在中國獲得的市場准入待遇，能與中國企業在歐洲獲得的市場准入待遇相同。

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德國官方宣布，蕭茲（Olaf Scholz）將在13至16日訪問中國，行程包括重慶、上海和北京等地，並將在16日與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面，而隨行者還包括多家德企的高層主管。

就在即將訪中前，蕭茲8日正式啟用自己在短影音平台TikTok（抖音國際版）的帳號，並發布第一部影片，成為又一位使用TikTok的歐洲國家領導人，引起外界聯想。但蕭茲的發言人強調，在蕭茲即將訪中前開設TikTok帳號，只是巧合。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130409

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