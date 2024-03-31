保加利亞及羅馬尼亞入申根區 機場撤護照檢查關卡

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（中央社索菲亞31日綜合外電報導）保加利亞與羅馬尼亞今天有限度加入可自由流動的歐洲申根區後，兩國首都索菲亞和布加勒斯特以及其他城市的機場對往返歐盟大部分國家的旅客取消了護照檢查關卡。

路透社報導，從德國首都柏林飛抵索菲亞機場的保加利亞民眾尤魯科夫（Mincho Yurukov）說道，加入申根區（Schengen Area）當然是一項很棒的成就，讓保加利亞人更方便旅行。

尤魯科夫表示：「此外，我們感到自己像是歐洲人，這件事很重要。搭飛機旅行也變得愉快多了，沒有檢查關卡。」

保加利亞內政部長斯托亞諾夫（Kalin Stoyanov）今天告訴記者，保加利亞應於今年底之前完全加入申根區，此事倘若成真，鐵公路旅客及貨物的陸上邊境檢查站就可撤銷。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）也曾說，預期在今年完成陸路邊界的相關談判事宜。

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奧地利反對給予保加利亞、羅馬尼亞完整的申根區成員資格，這包含解除陸地邊境管制，還說兩國須付出更多努力防止非法移民湧入。保加利亞、羅馬尼亞最終在去年底被准許，只以開放海空邊境管制的方式加入申根區。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也透過聲明表示：「我歡迎（保加利亞和羅馬尼亞）取消內部的海空邊境檢查，這對兩國而言都是巨大成就。」（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130331