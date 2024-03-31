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保加利亞羅馬尼亞加入申根區 初步航空海運免簽

2024/3/31 12:40
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（中央社羅馬尼亞首都布加勒斯特30日綜合外電報導）保加利亞和羅馬尼亞經過13年的等待，明天終加入範圍龐大、可自由流動的歐洲申根區（Schengen area），航空和海運旅行無需邊境檢查，但陸路仍受限制。

法新社報導，加利亞和羅馬尼亞的陸上邊境管制仍在，是因為奧地利擔心一開恐湧入大量尋求庇護者，因此投下反對票，不讓對這2國擁有申根區成員國的完整資格。

雖是如此，解除兩國在航空和海運上的邊界管制，仍具有重要象徵意義。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天聲明指出：「這對兩國來說都是重大的成功，對申根區而言…也是一個歷史性時刻。」

申根區於1985年創立，讓4億多人在沒有內部邊境管制的情況下自由旅行。

保加利亞和羅馬尼亞明天加入後，申根區成員國將來到29國，包括歐盟27國中的25國，再加上瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登。

羅馬尼亞政府表示，申根規定將適用於4個海港和17個機場，其中首都布加勒斯特（Bucharest）附近的奧托佩尼機場（Otopeni airport）是申根航班的最大樞紐。

雖然空運與海運方面有慶祝的理由，但走陸路的卡車司機在歐洲鄰國邊境面對無止盡排隊隊伍時，感到仍被排除在外。

保加利亞工業資本協會（BICA）主席維勒夫（Vasil Velev）表示：「保加利亞只有3%的貨物是透過空運和海運，其餘97%都是透過陸路運輸。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130331

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