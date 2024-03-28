智庫：中國重演產能過剩倒灌全球 恐升高貿易對抗

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（中央社記者田習如布魯塞爾27日專電）中國製造業生產過剩對全球衝擊日益受到關注，榮鼎集團報告指出，2021年以來中國過剩現象擴及大量產業，已反映在出口暴增，為今年中國與歐美、G7乃至開發中國家的貿易對抗鋪好了路。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在去年12月訪問北京期間，就提出中國生產過剩可能帶來衝擊，行前更宣布對中國進口電動車是否涉及政府不當補貼立案調查，顯示貿易緊張情勢正在加溫。

總部在紐約的研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）26日發布報告，將中國近期一波生產過剩與前次比較。2014年至2016年間中國政府扶植產業造成的過剩，主要集中在晶片等「中國製造2025」策略相關的科技產業，但2020年後幾乎所有製造部門都過剩，包括不具戰略性的鋼鐵、家用冰箱和肥料等等。

報告指出，中國政府將資源花在支持製造業而非鼓勵家庭消費，使問題更難解決。中國消費市場低迷，過剩產品便湧向海外。例如2023年中國電動車出口量是2019年的7倍，太陽能板出口是2018年的5倍，擠壓歐美綠能產業的生存空間。

火上加油的是，中國一方面出口大增，另一方面過往仰賴進口的部門像是石化產品，也因本土產能增加且內需緊縮而大減進口，衝擊歐美相關石化出口企業。

榮鼎報告提醒，中國過去幾次將產能過剩輸出到國外都帶來貿易關係緊張，傷害自身企業獲利且增加債務負擔，這一次，中國挽救經濟下滑的策略仍以出口優先，將使中國與歐洲聯盟（EU）、美國在2024年走向危險的貿易對抗之路，提高貿易防衛案件的可能性。

報告強調，問題不只發生在歐盟和美國，2019到2023年間中國對七大工業國（G7）的貿易順差成長了1/3，而且巴西、印度、墨西哥、南非等開發中國家也開始不滿，若中國持續這種貿易不平衡狀態，恐將遭到已開發和開發中經濟體的激烈反擊。

與此同時，布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員艾西亞（Alicia García-Herrero）在27日專欄也不看好中共在兩會期間提出的「新質生產力」經濟策略。

她指出，中共決定將重點放在強化製造而非刺激內需，5日中國國務院總理李強發表工作報告後香港恆生指數隨即下跌2%，反映外國投資者的失望。而且這個策略成功與否，完全仰賴中國以外的世界是否願意吸收它的過剩產出。

艾西亞認為，由於中國貨已主導許多市場，激起美國和他國採取保護主義措施，因此2024年中國經濟成長5%的目標很難達成；且就算今年達標，中國的政策將繼續帶來更多生產過剩，2025年還要全球吸收更多中國貨，這種成長模式不具可持續性。（編輯：陳慧萍）1130328