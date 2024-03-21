全球首屆核能峰會逾30國參與 發表宣言振興核能

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（中央社記者田習如布魯塞爾21日專電）逾30國政府代表出席由國際原子能總署舉辦的首屆核能高峰會，發表宣言致力使核能成為全球降低溫室氣體排放策略的關鍵元素。峰會辦在布魯塞爾地標「原子球塔」旁，引來反核示威活動。

國際原子能總署（IAEA）在比利時首都布魯塞爾舉辦首次全球核能高峰會，主辦國比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，共集結超過300位企業執行長、創業家和科技專家，以及37位政治領導人參與。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，這是全球第一場不只商界參與，而是涵蓋各界的國際核能高峰會。他強調原子能的和平用途，呼籲全球一起行動，使核能用途更好、更正確。

歐洲聯盟執行委員會（Eurepean Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）坦言，歐盟內部對核能有不同意見；但對於接受核能的國家而言，核能科技在潔淨能源轉型上扮演重要角色。

她表示，在歐盟執委會的規畫中，有核能的協助，再生能源可望在2050年前成為歐盟電力生產的主幹。目前歐盟境內約22%的電力來自核能，相較1990年代占比1/3已顯著下滑。

不過范德賴恩也明言核子科技的未來尚未確保，核能復興面臨數個挑戰，包括核電產業紀律問題，因為有太多案例出現核電廠落成延宕且追加大筆預算，還有現有核電廠延役須保障安全，並需要新資金及創新研發等。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）致詞說，核能有助於歐盟能源自主、對抗氣候變遷。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示，俄烏戰爭凸顯出歐盟能源的脆弱性，能源轉型不能只靠太陽能和風力。

歐洲核電大國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示需要提升核電產能、確保供應鏈安全和投資財務來源。

中國國務院副總理張國清以國家主席習近平特別代表身分出席。他表示，為達成習近平宣布的2060年實現碳中和（即二氧化碳淨零排放）目標，核電是中國電力體系的重要選項。

這場峰會中國官商媒代表團參與人數眾多，在會場成群結隊頗為顯眼。

決定將新核電廠反應堆工程交給俄羅斯國營核子企業負責的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則呼籲，國際間應防止核電廠計畫「成為地緣政治的人質」。

其他如捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）等，也都在峰會國家領導人發言時段致詞。

主辦國比利時在俄烏戰爭後將原訂2025年廢核時程延後10年。德克魯在記者會表示，對比利時而言，核能是科學而非意識型態，可與再生能源並行。不過他在峰會開場致詞時強調，唯有能將具成本效益的創新技術帶到市場上，才能再次達成原子能所承諾願景。

同樣出席峰會的比利時能源部長凡德史卓登（Tinne Van der Straeten）日前接受比利時「晚訊報」（Le Soir）專訪表示，她尚未被核能說服，因為除了成本仍太高，永續發展也不只是減碳，還有廢棄物問題，亦即核廢料處理爭議尚難解決。

另一方面，包括米歇爾、費亞拉及羅馬尼亞總理葛林多努（Sorin Grindeanu）等人都提到對小型核電廠（Small Modular Reactors，以小量發電換取較多安全和較低能耗）發展的期待。

根據范德賴恩致詞所言，全球正出現小型核電廠競賽，領先國家和企業都想搶先向市場證明這項科技的可行性，共有超過80個計畫正在全球推動。

峰會期間並發表核能宣言，矢志透過核能強化能源安全及韌性，並讚揚第28屆聯合國氣候變遷會議（COP28）將核能納入全面性的潔淨能源轉型選項之中。

這場峰會辦在1958年比利時萬國博覽會場（Belgium EXPO），當年為表彰科技成就而建的原子球塔（Atomium）就在其間。會場沿途有反核布條，並有反核人士示威抗議。（編輯：馮昭）1130321