翁章梁拜會美國防創新部門 加深台美無人機合作

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（中央社記者張欣瑜舊金山26日專電）嘉義縣長翁章梁24至26日率團訪問矽谷，取經當地創新生態系建構，致力擘劃台積電進駐嘉科後，未來產官學研鏈結藍圖；同時拜會美國國防創新部門，加深台美無人機產業合作。

台積電布局全球、根留台灣，將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計5月開始動工、2028年量產。嘉義縣從過往「農業大縣」走向「農工大縣」，台積電進駐後，更準備朝「農工科技大縣」發展。

為建構完整產官學研創新生態系，嘉義縣長翁章梁率團訪問矽谷3天，分別拜會美國國防創新部門、美國瑞傳科技等企業、以及史丹佛大學，參考當地「產官學研創新生態系」構建，做為嘉義縣未來布局之參考，期許打造「嘉義小矽谷」。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋受訪指出，嘉義的環境某種程度與美國相似，外觀看起來沒有那麼擁擠，聚落與聚落間有一定距離，因此美國科技產業和學術機構如何鏈結，以及政府部門該扮演何種角色，值得嘉義學習。

江振瑋說，嘉義致力成為台灣的「智慧城市示範區」，除台積電CoWoS廠設在嘉科外，由台積電重要供應鏈「崇越集團」與亞洲最大石英供應商「日本信越石英」合資成立的「崇越石英」在馬稠後產業園區的新廠這個月落成啟用，周遭還有無人機聚落、故宮南院、高鐵站，整個區域將成為「嘉義縣新的心臟」。

翁章梁分享美國行成果，表示加深台美無人機產業合作是此行重點，期間拜會美國國防創新部門，希望與美國國防體系未來在軍事合作上有進一步發展。

翁章梁表示，無人機大部分為小量生產，需要有特殊的組裝合作生產，此行參訪美國瑞傳科技，也看見台美兩地業者在客製化組裝方面的合作契機。

翁章梁也說明，無人機為整合性產業，透過擴大合作方式，能夠讓產業鏈更加成熟，加上國內許多廠商願意投資無人機，有助於壯大台灣無人機產業發展。

訪問團昨天也拜會位於聖荷西的工研院北美公司，參與嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心與工研院產科國際所簽訂合作協議書之儀式。

翁章梁說，此行觀察美國業界的情況，可以看出，台灣無人機產業的發達程度，不輸於國際間的同行，在與工研院北美公司結盟後，希望工研院北美公司能夠成為台灣前進美國市場的據點，幫助和帶動台灣無人機產業的發展。（編輯：陳慧萍）1130427