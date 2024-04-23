台美無人機發展單位 22日簽署合作備忘錄

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）亞洲無人機 AI創新應用研發中心與UAS Center at SBD（美國聖伯納迪諾無人機系統中心）22日簽署合作備忘錄，雙方將開放彼此使用無人機訓練場地、交流相關技術，讓台灣無人機發展更全面性。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，縣長翁章梁20日啟動為期12天的美國無人機交流行程，與亞洲無人機 AI 創新應用研發中心攜手國內8家業者將參與在聖地牙哥舉辦「XPONENTIAL」國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展。

縣府說，22日在翁章梁與加州科爾頓市長Frank J. Navarro等貴賓見證下，亞創中心主任江振瑋與美國聖伯納迪諾無人機系統中心執行長Kimberly Benson代表簽署合作備忘錄（MOU）。

翁章梁指出，未來將互相使用雙方的無人機訓練場地，交流相關技術，促進台灣無人機產業全方面發展。這是與法國MoovinV 公司、土耳其安卡拉航空科技大學（University of Turkish Aeronautical Association, UTAA）簽署合作備忘錄後，亞創中心第三個串連深度合作關係的單位。

縣府表示，聖伯納迪諾無人機系統中心支援無人機技術的創新、商業化和整合，由內陸谷發展局（Inland Valley Development Agency）與聖貝納迪諾縣消防區合作於2020年成立，提供在大都會區商業機場進行試飛的場所，消防部門等公共安全官員皆在該中心接受無人機飛行員培訓。

翁章梁表示，此次參訪更加了解無人機需要專屬場域，嘉義縣擁有完整山、海、平原等多元地形，和寬闊的空域，是發展無人機最佳的環境。

翁章梁強調，全台約46家最精銳無人機廠商企業以及多個國家法人、國立大學進駐位於嘉義的亞創中心，更有交通部民航局無人機檢驗辦公室及運研所無人機推動小組。

此外，亞創中心旁已停止招生的大同技術學院建築將改建為「亞創2館」，能容納更多業者進駐，並在義竹將成立大型無人機測試場。（編輯：張銘坤）1130423