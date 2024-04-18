崇越石英嘉義朴子廠落成 疏導半導體產業需求

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）崇越石英嘉義朴子廠今天落成，準經濟部長郭智輝說，朴子設廠是就近服務半導體客戶，朴子廠生產後將有效疏導半導體產業對石英產品需求。

崇越石英朴子廠落成典禮由郭智輝主持，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘等人參與。

郭智輝致詞表示，2個禮拜前台灣發生7.2地震，不幸造成多人罹難與受傷，以台積電為首的半導體產業，也受相當程度的損害，天災誠屬不幸，也再度讓崇越集團展現堅實實力與營運韌性的機會。

郭智輝說，商崇越科技與全亞洲最大的石英供應商日本信越石英合資成立的「崇越石英」，39年來都是以就近服務半導體客戶為設廠考量，石英製品占台灣12吋晶圓擴散製程65%，在先進製程市占率則高達8成。

他強調，嘉義朴子新廠加入生產行列後，市占率會再提升，有效疏導半導體產業對石英產品的需求。

郭智輝今天到嘉義參加朴子廠落成，翁章梁說未來的經濟部長蒞臨是意外之喜，嘉義縣轉型成農工科技大縣，未來還需仰仗經濟部。

翁章梁指出，嘉義還有一個重點發展，也是經濟部主力產業無人機，需要中央更大的支持，讓無人機具有國際競爭力。總統當選人賴清德也期待未來無人機產值可以達到400億。

此外，目前位於朴子的亞洲無人機AI創新應用研發中心已無空間讓產廠再進駐，最近要將一旁已停召的大同技術學院校園規劃成航太2館，擴大無人機的能量。

崇越科技發布新聞稿表示，繼新竹廠、嘉義民雄廠後，朴子新廠為崇越石英的第三座工廠；崇越石英生產擴散製程所需的爐管石英、石英晶舟、石英管等各式石英製品，隨台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增。

崇越科技指出，2021年向嘉義縣政府標得約4488坪馬稠後後期園區土地建置廠房，投資15億元擴建三廠，年產能可望成長5成，每年挹注20億元營收。除供應給台灣晶圓廠外，擴產後也將透過崇越科技建置的國際供應鏈平台銷售管道，輸出至海外市場。（編輯：黃世雅）1130418