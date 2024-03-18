台日無人機廠商組大聯盟 建立自主化量產生產線

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）無人機廠商昶瑞機電今天在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發表「高荷重無人機動力模組」，並與日本SkyDrive建立自主化量產生產線，供應關鍵模組給其他大型機型廠商「去除紅色供應鏈」。

嘉義縣政發布新聞稿表示，配合中央政策縣府積極推動籌組無人機供應鏈大聯盟，用以去除紅色供應鏈已有成效。

嘉義縣政經濟發展處長江振瑋說，無人機廠商昶瑞機電今天在位於嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發表「高荷重無人機動力模組」，供應關鍵模組給其他大型機型廠商。

江振瑋表示，昶瑞機電並與日本載人飛行車業者SkyDrive、台灣大型無人機系統商新樂飛無人機股份有限公司合作，建立自主化量產生產線。

昶瑞機電總經理楊偉成指出，昶瑞機電創立於2011年，主要研發直流馬達吊扇設計、製造及銷售，近年技術轉型，開發大型旋翼機用動力馬達與電調技術，讓馬達與電調比同級產品具備更高拉力與防水防塵效果。

楊偉成說，近年除了與SkyDrive、新樂飛合作，同時與中鋼、大亞組成策略性供應鏈，為無人機供應鏈大聯盟揭開序幕。

江振瑋表示，由於烏俄戰爭因素，迄今已有近20個國家單位或團隊來訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，希望透過台灣在資訊科技與製造業的優勢，為無人機產業去除紅色供應鏈提供最佳解方，同時促進國際合作。（編輯：黃世雅）1130318