更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台日無人機廠商組大聯盟 建立自主化量產生產線

2024/3/18 17:25（3/18 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣政府經濟發展處表示，無人機廠商昶瑞機電18日在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發表「高荷重無人機動力模組」，供應關鍵模組給其他大型機型廠商。（嘉義縣府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月18日
嘉義縣政府經濟發展處表示，無人機廠商昶瑞機電18日在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發表「高荷重無人機動力模組」，供應關鍵模組給其他大型機型廠商。（嘉義縣府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）無人機廠商昶瑞機電今天在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發表「高荷重無人機動力模組」，並與日本SkyDrive建立自主化量產生產線，供應關鍵模組給其他大型機型廠商「去除紅色供應鏈」。

嘉義縣政發布新聞稿表示，配合中央政策縣府積極推動籌組無人機供應鏈大聯盟，用以去除紅色供應鏈已有成效。

嘉義縣政經濟發展處長江振瑋說，無人機廠商昶瑞機電今天在位於嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發表「高荷重無人機動力模組」，供應關鍵模組給其他大型機型廠商。

江振瑋表示，昶瑞機電並與日本載人飛行車業者SkyDrive、台灣大型無人機系統商新樂飛無人機股份有限公司合作，建立自主化量產生產線。

昶瑞機電總經理楊偉成指出，昶瑞機電創立於2011年，主要研發直流馬達吊扇設計、製造及銷售，近年技術轉型，開發大型旋翼機用動力馬達與電調技術，讓馬達與電調比同級產品具備更高拉力與防水防塵效果。

楊偉成說，近年除了與SkyDrive、新樂飛合作，同時與中鋼、大亞組成策略性供應鏈，為無人機供應鏈大聯盟揭開序幕。

江振瑋表示，由於烏俄戰爭因素，迄今已有近20個國家單位或團隊來訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，希望透過台灣在資訊科技與製造業的優勢，為無人機產業去除紅色供應鏈提供最佳解方，同時促進國際合作。（編輯：黃世雅）1130318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.238