台股震盪重回2萬點 法人：觀察美財報、Fed動向

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（中央社記者潘智義台北28日電）台股近日出現一日大跌、次日大漲現象，震盪幅度加劇。法人認為，台股位在2萬點附近的高檔，需觀察美股財報、美國區域銀行倒閉影響及美國聯準會（Fed）利率會議動向。

台股26日勁揚263.09點，重登2萬點關卡之上，收在20120.51點，成交值新台幣4187.02億元，加計盤後交易約4263.15億元，週線收紅593.39點。

日盛投信表示，美國經濟第1季顯著放緩，主因通膨加劇、消費者和政府支出降溫，然而通膨仍居高位，使聯準會（Fed）降息延後疑慮持續，市場靜待5月公開市場操作委員會（FOMC）動向。此外，台美兩地進入超級財報周，也將是盤面持續追蹤焦點。

日盛投信台股投資研究團隊表示，從台灣基本面角度來看，通膨數據未有疑慮，3月外銷訂單金額471.6億美元，台灣經濟上半年強勁，高效能運算、人工智慧（AI）及雲端產業等需求持續擴增，趨勢明確。

此外，日盛投信說明，3月證券劃撥餘額創高，展現資金動能強勁，根據金管會資料，台股上市櫃公司首季合計營收約9.53兆元、年增5.4%，改寫同期次高。今年企業獲利可望挑戰雙位數成長，公司基本面尚稱穩健。

安聯投信台股團隊表示，台股近日持續上演「大怒神戲碼」，一下大跌近300點，隔天又大漲逾200點。不過牽動台股走勢的因子，並未有太大變化。

觀察籌碼面，近期也是出現較大波動。安聯投信台股團隊表示，根據證交所統計，26日外資買超205.05億元，累積最近一週由賣超轉為買超近143億元。

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展望後市，安聯投信台股團隊表示，人工智慧（AI）硬體仍是台灣電子股投資主軸，但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦，在規格變動及復甦速度不一的發展下，明辨公司競爭地位及產值的提升將是未來選股配置重點。

另一方面，安聯投信台股團隊指出，中國政府陸續推出政策企圖刺激經濟，景氣能否順利落底除影響全球總體經濟外，對於原物料需求的影響將更為重要，可觀察報價走勢的持續性。（編輯：林淑媛）1130428