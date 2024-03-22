選前被迫放寬氣候規章 拜登脫碳押重本於補貼

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國拜登政府表示，近日決定縮減汽車、電廠強制減排的新氣候規章強度，幾乎不會影響2030年前盼將溫室氣體排放減少一半的總體目標。

路透社報導，然而研究人員認為，是否真不影響，將取決於美國政府能否成功讓策略發揮成效－用納稅人稅金補貼太陽能、風力及其他再生能源的大規模設置。美國總統拜登希望日後路上的電動車、家戶與營業等用電，都靠前述各類清潔能源供給。

美國是史上最大積累碳排國，拜登承諾國際社會，美國作為全球對抗氣候變遷努力的一環，會法規與補貼雙管齊下，努力脫碳。

但近日決定放寬車輛排放標準、取消為現有燃氣發電廠設置減排量等舉措，顯示拜登政府氣候政策在11月大選前遇到來自產業的龐大壓力。交通運輸及電廠的溫室氣體排放加總就已達全美一半碳排，然而若對產業採取強硬限制，恐不利拜登尋求連任的選情。

氣候研究人員告訴路透社，他們同意美國環境保護署（EPA）的官方預測，即政策放寬不太會影響到原訂目標，即2030年底時減至2005年碳排量的一半。

自然資源保護會（Natural Resources Defense Council）的政策分析長李文（Amanda Levin）表示，舉例來說，放寬後的環保署車輛規章，仍可達到原本較嚴標準的90%減碳量，取消燃氣電廠減碳也依然能達成原訂目標的80%。

李文表示，在2022年通過「降低通膨法案」（IRA，推出諸多有利氣候目標的政策）前，美國到2030年底前頂多只能減少25%到28%碳排。

自然資源保護會與能源顧問企業「榮鼎集團」（Rhodium Group）各別分析資料後，都說美國如今有望在2030年底前做到減少42%的溫室氣體排放。

然而若想更上層樓恐怕很棘手。除「降低通膨法案」已含的項目外，美國的太陽能和離岸風電產業都向拜登政府索取更多奧援，以確保擁有完成投資設廠所需的融資與經濟上的需求。

其他挑戰還包括核准、架設用於連結新電廠與用戶間所需的輸配線路。（實習編譯：石豈嫚/核稿：陳亦偉）1130322