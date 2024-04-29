緬甸氣溫衝上攝氏48.2度 創有紀錄以來4月最高溫
2024/4/29 20:58（4/29 21:07 更新）
（中央社仰光29日綜合外電報導）緬甸遭到熱浪侵襲，該國氣象當局今天表示，當地創下有紀錄以來4月最高溫紀錄攝氏48.2度。
法新社報導，緬甸中部馬圭省（Magway）的巧克鎮（Chauk）昨日氣溫攀升至攝氏48.2度，根據緬甸氣象當局發布的聲明，這是緬甸自56年前開始記錄以來，所創下的4月最高溫。
緬甸氣象當局指出，緬甸商業中心仰光（Yangon）昨日氣溫也升至攝氏40度，第二大城瓦城（Mandalay）甚至高達攝氏44度。
巧克鎮位於緬甸乾旱的中部平原，一名要求匿名的當地居民告訴法新社：「這裡太熱了，我們所有人都待在家裡。這樣子我們什麼事都不能做。」
根據緬甸氣象監測單位，緬甸乾旱的中心地帶本月25日的日間氣溫，比4月平均溫度高出攝氏3至4度。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130429
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