綠批藍委訪中賣台 朱立倫：冷嘲熱諷不利兩岸交流

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（中央社記者王承中台北29日電）民進黨立委指國民黨立委訪問中國是賣台之旅，國民黨主席朱立倫今天表示，總統當選人賴清德提出希望兩岸執政黨能交流對話，當藍委到對岸交流對話，民進黨卻用這樣的冷嘲熱諷、惡意攻擊，對兩岸未來的交流絕對不好。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，今天說明成果。民進黨團總召柯建銘質疑，傅崐萁的「沐猴而冠團」雖稱是破冰之旅，但本質上為賣台之旅，且中共給的恩惠其實是「養套殺」，大家一定要睜大眼睛來看。

國民黨主席朱立倫今天在國民黨中央黨部出席「KMT Studio 巡迴宣傳第一場」活動，朱立倫在會前受訪提到，兩岸要交流對話、還是交惡對抗，只在一念之間，前幾天總統當選人賴清德還提出，希望兩岸執政黨能夠交流對話。

朱立倫指出，當藍委到對岸交流對話，民進黨卻要用這樣的冷嘲熱諷、惡意攻擊，這對兩岸未來的交流絕對不好。

朱立倫說明，相信賴清德也很清楚520後肩負的重任，不僅國際在看，民眾也在看，民進黨要用這樣說一套做一套，完全詆毀惡意攻擊的方式，兩岸要如何交流溝通，請賴清德告訴大家。

對於國民黨立委訪中期間，中國雖對台釋出善意但共機仍不斷擾台，朱立倫解釋，這段期間，美國國會通過包括對烏克蘭、以色列及台灣的援助計畫，代表台灣被列為世界上最危險的地方，國際就是希望兩岸關係能透過交流對話，盡量降低風險，這也是國民黨長期來努力的目標。

朱立倫強調，國民黨不會為了一黨之私及政治利益，置台灣人民的安危於不顧，反觀民進黨只會每天算計政治利益，就算民進黨每天罵國民黨，難道台灣就會比較安全嗎，民進黨不要忘了，執政黨要負起區域安全、台海安全的重要責任。

至於國民黨副主席連勝文何時率團出席海峽論壇，朱立倫表示，海峽論壇一般都是在6月下旬舉辦，按照過去既定時程，連勝文會率領國民黨代表團參加，相信兩岸交流平台能持續進行，兩岸青年論壇預計7月初在北京舉行，也會由連勝文率團。

媒體追問，是否有訪問中國的計畫，朱立倫僅回應，目前還沒有規劃，現階段要面對的就是520，面對520後新的政府，國民黨將扮演最堅強的在野黨，提出很多福國利民的法案，代表民意監督政府，而地方政府能做好所有民眾期待的重要的工作，這就是國民黨目前現階段的工作，國民黨的改革也會持續來做，兩岸關係會穩定的進行。（編輯：張若瑤）1130429