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總質詢落幕 陳建仁：台灣走在正確道路不斷進步

2024/3/26 17:39（3/26 17:50 更新）
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行政院長陳建仁（中右）26日到立法院進行最後一次備詢，會後立法院長韓國瑜（中）上前握手致意。中央社記者裴禛攝 113年3月26日
行政院長陳建仁（中右）26日到立法院進行最後一次備詢，會後立法院長韓國瑜（中）上前握手致意。中央社記者裴禛攝 113年3月26日
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（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長陳建仁說，面對全球快速變化的政經局勢及國內外各項嚴峻挑戰，民主台灣始終走在正確的道路上，不斷進步成長，持續成為更溫暖、堅韌也更富強的國家。

陳建仁也表示，隨著本會期總質詢的結束，立法院將展開各項法案審查，有關行政院所提113年度附屬單位預算、行人交通安全設施條例草案、電子簽章法修正草案、海洋保育法草案以及全國性公民投票不在籍投票法草案，懇請立委大力支持、優先審議，齊心推動這些法案。

陳建仁過去曾受訪提到，這個內閣會全力以赴到5月19日，與下任內閣能無縫接軌。今天是施政總質詢的最後一天，換言之，這將是陳建仁最後一次到立法院就總質詢部分備詢。立法院第11屆第1會期施政總質詢今天下午結束，陳建仁最後致詞時，作上述表示。

陳建仁說，立法院第11屆第1會期對行政院施政方針及施政報告的質詢，在今天順利圓滿結束，他要向立法院長韓國瑜及所有立委，在這個會期給他和整個行政團隊諸多寶貴建議與指正，以及給他們溫暖的感受，他要致上最深而且最誠摯的謝意，也要再次向本屆順利當選的立委再次說聲恭賀和祝福。

行政院長陳建仁（左3）26日最後一次在立法院備詢，民進黨立委邱議瑩（中）在質詢後送上花束，與同黨立委一同獻上祝福。中央社記者裴禛攝 113年3月26日
行政院長陳建仁（左3）26日最後一次在立法院備詢，民進黨立委邱議瑩（中）在質詢後送上花束，與同黨立委一同獻上祝福。中央社記者裴禛攝 113年3月26日

陳建仁表示，他從民國112年1月31日獲總統蔡英文任命擔任行政院長到現在，一直與行政團隊兢兢業業、恪守崗位，全心全力從事福國利民的工作，也一直未敢懈怠，在這段期間也要感謝全體民眾上下一心及立委們專業問政，提出各種務實的建議。

陳建仁說，未來行政團隊一定會持續與立法院通力合作，以最大的努力來建設國家、服務全體人民，共同打造一個讓民眾安居樂業的幸福家園。最後，他要再次感謝立委對於行政院施政提供的寶貴意見。

陳建仁致詞結束、立法院長韓國瑜宣布散會後，民進黨團總召柯建銘率民進黨立法院黨團成員上前致意，韓國瑜也走下主席台與陳建仁握手。民進黨團成員見狀邀韓國瑜一起到議場中間與陳建仁合影，韓國瑜第一時間還問「我可以嗎」，民進黨立委莊瑞雄等人則說「可以啊」。

陳建仁、韓國瑜、柯建銘等人在議場中間就定位後，向在議場2樓的媒體揮手致意，合影留念。（編輯：林興盟）1130326

立法院26日進行施政總質詢，也是行政院長陳建仁（左6）最後一次在立院備詢，會後民進黨立委邀請立法院長韓國瑜（左7）一同和陳建仁合影留念。中央社記者裴禛攝 113年3月26日
立法院26日進行施政總質詢，也是行政院長陳建仁（左6）最後一次在立院備詢，會後民進黨立委邀請立法院長韓國瑜（左7）一同和陳建仁合影留念。中央社記者裴禛攝 113年3月26日
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