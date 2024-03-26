馬習二會？陳建仁盼主張台灣是主權獨立國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）前總統馬英九4月將訪中，國民黨立委賴士葆指二次「馬習會」機率非常高。行政院長陳建仁說，若有機會希望馬英九能在中國國家主席習近平面前主張台灣是主權獨立的國家、捍衛自由民主。

馬英九去年3月27日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與中國大陸學生交流；應中國大陸邀請，馬英九4月1日到11日將率青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將訪問中山大學、北京大學。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委賴士葆問陳建仁，對於馬英九將到中國大陸訪問的看法，陳建仁答詢時說，尊重馬英九個人的決定與選擇，如果馬英九在中國時需要一些安全保障，政府一定會提供相當的保護。

陳建仁表示，馬英九是前總統，希望對於台灣的主權、自由民主的價值期待，也能符合民眾盼望。賴士葆說，馬英九是和平對話之旅，如果能促進二次「馬習會」，兩岸互不否認治權，就是很大的突破。

陳建仁說，馬英九上次到大陸去時，中國官方一向不承認馬英九是中華民國總統，一定要在兩岸健康、有序交流上不斷努力。賴士葆追問，是否樂見「二次馬習會」，陳建仁表示，這是假設性問題，沒辦法回答。

賴士葆指出，就他掌握的訊息，二次「馬習會」機率非常高。陳建仁表示，希望如果有這樣的機會的話，「（希望）他（馬英九）能夠在習先生面前主張，台灣是一個主權獨立的國家」，而且捍衛台灣的自由民主。

賴士葆說，如果要宣示主權，總統蔡英文更該登上太平島，要做給人家看。陳建仁表示，太平島本來就是台灣的，要不怎麼能建港，「是你不承認它的主權」。

陳建仁指出，太平島本來就是中華民國的領土，所以除非否定太平島不是中華民國國土，要不為什麼要做任何demonstration（表明），「這完全不必要，我不認同你的看法」。（編輯：翟思嘉）1130326