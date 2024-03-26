馬二度訪中 分析：文化交流名義降兩岸衝突感

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（中央社記者李雅雯台北26日電）前總統馬英九將於4月1至11日訪中。學者認為，抓取文化、學生交流等主軸可降低兩岸政治衝突感；另有看法指出，這吻合2月對台工作會議「共同弘揚中華文化」，有統戰意味。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，應中國大陸邀請，馬英九將於4月1至11日，率領青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠長期觀察兩岸互動，他於今天接受中央社訪問表示，馬英九帶領學生前往對岸交流，期間參訪中華文化歷史景點與企業等，可降低兩岸政治衝突感、減少兩岸進入惡意螺旋機率。

張弘遠認為，馬英九帶領學生前往交流，這有助於化解兩岸不接觸情況下可能產生的誤解，透過這次訪問，也呈現了台灣民眾對於兩岸關係多樣性的想像，在目前政府對於兩岸關係保守態度中，兩岸關係仍有一些空間可以運作。

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台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員吳瑟致對中央社指出，今年2月中共對台工作會議提到「要推動兩岸共同弘揚中華文化」，馬英九去年訪中也是選在清明假期前後，前往目的連結祭祖，這樣的時間點很有對岸統戰意味。

吳瑟致表示，馬英九二度赴中時間點落在5月20日新總統就職日前，對於中共來說，這有測試台灣社會輿論反應的空間，可以透過不同交流對象來訪，去看看台灣社會輿論如何反應；國民黨現為國會第一大黨，也可以從國會政治攻防觀察台灣。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130326