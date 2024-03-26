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首頁 / 政治

馬英九赴中 綠委盼把握時間為台灣宣示主權

2024/3/26 15:06
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（中央社記者王揚宇台北26日電）前總統馬英九4月1日訪問中國，外傳不排除有「馬習二會」可能。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，尊重馬英九赴中行程決定，希望馬英九盡量避免加入有統戰意涵的活動，也要把握赴中時間為台灣宣示主權。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會。媒體詢問，馬英九即將去中國參訪，大家關注是否會「馬習二會」，因為從中國的態度或是到馬辦態度，不排除有「馬習二會」，如果真的有，該行程是否一開始就要申報。

吳思瑤說，馬英九身為國家前元首，依規定要出訪赴中國，要向總統府提出申請及行程規劃，讓國安團隊協助安排，使他安全無虞，而馬英九此行有哪些行程，恐怕只有馬辦清楚。

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吳思瑤指出，就民進黨團的立場而言，尊重馬英九要赴中的行程決定、尊重其行程安排，但黨團要不厭其煩提醒，要盡量避免加入有統戰意涵的活動，任何行程中不管會見誰、層級多高，馬英九都應該基於中華民國前總統的身分傳達正確訊息，傳達台灣主流民意訊息，期待馬英九能夠把握赴中國的時間，為台灣宣示主權。

民進黨團書記長莊瑞雄說，不要說馬英九在台灣的代表性有多高，馬英九的主張在國民黨中也未必是主流，但台灣是民主國家，對於馬英九個人的行程安排，黨團表達尊重，其安全維護部分，政府也會做一定的安排。（編輯：林興盟）1130326

#台灣
#吳思瑤
#馬英九
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