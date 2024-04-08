綠：藍白聯手提案修預算法 有計畫破壞國家預算制度

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（中央社記者林敬殷台北8日電）民進黨立法院黨團今天表示，國民黨立委提案修改預算法，就是卡死救命錢，就是讓政府在救災、重建綁手綁腳。藍白兩黨聯手共提6案，有計畫讓立法凌駕行政，破壞國家特別預算的程序和制度。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，針對國民黨立委徐欣瑩等人提案修改預算法第83條及第84條做上述回應。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，徐欣瑩在預算法第83條修法版本中加入須經立法院同意的條文，完全違反憲政權力分立原則，違反預算編列是行政權的憲政精神。

至於徐欣瑩預算法第84條修法提案，主張刪除特別預算，為因應勢之緊急需要，得先支付其一部之規定，對應這次花蓮地震，就是將行政部門緊急支應災後重建，或是救援的預算支應，完全綁死。救命錢跟救難錢是國家所需，不應有政黨之分。

吳思瑤表示，這幾天，國民黨立委不斷辯解，甚至責怪網路社群或民進黨帶風向。事實上，這不是帶風向，這是國民黨的提案，是白紙黑字，民進黨沒有做延伸解讀，這是戕害行政部門編列預算的權限。

至於國民黨立委羅智強提案，主張恢復公投綁大選，吳思瑤表示，公投綁大選的議題在2021年已透過全民公投予以否定。

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吳思瑤說，公投綁大選在2018年選舉時，因為太多張選票，造成選民困擾、選務繁重、開票時程延宕，那是一個負面教訓。而國民黨現在陷入只要國民黨喜歡有什麼不可以的邏輯，即便人民意志不希望公投綁大選，國民黨立委仍執意修法，如果國民黨立委聽不到人民的聲音，會受到社會譴責跟反制。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，國民黨提出的公投綁大選提案在2021年12月18日公民投票，結果是395萬票同意，412萬票不同意，國民黨立委對這些直接民主投出來的選票，不應視而不見。（編輯：蘇志宗）1130408