傳4/10馬習二會 綠：馬被當成美中對抗博弈棋子

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（中央社記者林敬殷台北8日電）民進黨立法院黨團今天表示，若如外界揣測，馬習二會延期至10日，與在美國華盛頓舉行的美日峰會撞期，代表中國赤裸裸地將馬習二會作為美中對抗博弈的工具，前總統馬英九則成為中國向國際社會統戰的棋子。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，媒體詢問，美日峰會即將在10日舉行，外傳馬英九與中國國家主席習近平的會面將延期至同一天舉行。

黨團幹事長吳思瑤在答覆相關提問時表示，馬英九此次中國行，是不折不扣的中共統戰套裝行程，馬英九一行人對各項行程安排及參訪單位欠缺自主性及主體性，都要接受中國單方面安排，相關行程一路走下來，就是配合中國統戰的套裝行程。

吳思瑤指出，馬習二會成為中國拿來向民主同盟國家對抗、互別苗頭的戲碼，未來如果像外界踹側，與美日峰會同一天，中國的企圖是「司馬昭之心，路人皆知」，中國需要另一個議題來對抗世界同盟國家都關注的美日峰會，馬英九成了最好的棋子、道具及最佳男配角。

吳思瑤希望馬英九務必向習近平傳達正確的台灣主流民意，言行不要貶抑台灣國格，馬英九要降低的是中國對台灣的敵意，而不是台灣的國格。

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黨團副幹事長洪申翰說，習近平片面延期馬習二會的時間，赤裸裸把馬習二會作為美中對抗博弈的工具、棋子，他不了解馬英九是否同意這個的狀況，但延期的決定，馬英九辦公室是不太有置喙的餘地，只能被動接受中南海的安排。

洪申翰表示，馬英九曾擔任台灣的元首，也許現在是一介平民，但仍具有象徵意涵，習近平片面延期，將馬習二會當作向國際社會統戰的樣板工具，將馬英九當成對抗美日峰會的工具。民進黨也希望兩岸能和平，但和平是在對等、尊嚴下的和平，不是像現在變成美中博弈的工具。（編輯：郭無患）1130408