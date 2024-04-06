藍指修預算法不妨礙救災 綠委：重建漫長屬重大政事

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（中央社記者郭建伸台北6日電）立委爭論特別預算修法，因花蓮強震再添異議。國民黨強調預算法修正草案不妨礙救災，民進黨團幹事長吳思瑤表示，災後重建漫長，涉修繕橋梁、路基、公路，預算編列需使用預算法第83條第4款「不定期或數年一次之重大政事」，呼籲國民黨應虛心檢討。

國民黨今天透過臉書指出，網路謠言稱國民黨提出的預算法第83條等條文修正草案，將造成「若發生經濟大蕭條或大地震，將無法預先支應」，這與事實不符。今年中央政府編列新台幣74億元第二預備金、20億元災害準備金都足以應對目前重大災害，行政院近期撥款3億元經費，即是2023年通過的法定預算，也並不是特別預算，可見修法並不會影響救災經費支出。

吳思瑤今天晚間受訪說明，特別預算目的是為補公務預算僵化與不足，就連國民黨團總召傅崐萁也提出3個與花東建設有關的特別條例，其中花東快速公路建設特別條例更要求編列新台幣2500億元，這就屬於現行預算法第83條第4款的「不定期或數年一次之重大政事」。

吳思瑤提到，一方面傅崐萁打算編特別預算，但另一方面國民黨立委提案限縮政府編列特別預算，根本自相矛盾，國民黨內部應先檢視彼此不同調。

吳思瑤認為，國民黨雖辯稱，災害重建可用預算法第83條第3款的「重大災變」來編列特別預算，但災後重建漫長，可能涉及修繕橋梁、路基、公路，這時就需要用上第4款的「不定期或數年一次之重大政事」。

吳思瑤強調，現行預算法的4款條件都有其必要，都是幫助行政部門在公務預算不足之餘，有靈活使用、調度的空間，若刪掉任何1款，都會影響政府使用預算彈性。

吳思瑤表示，前總統陳水扁、馬英九任內為曾為治水編列特別預算，因流域整治都是多年期和跨區域，當時也使用到預算法第83條第4款。花蓮強震後，國民黨的提案已產生民怨，不應花力氣辯解，甚至是政治攻防，而是虛心檢討是否不要再提出這類修法。

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現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

國民黨立委與民眾黨團在立法院本會期提出預算法第83條條文修正草案，主張限制或刪除第4款規定，避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律。（編輯：張若瑤）1130406