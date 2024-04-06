數位部助建立通訊網路 低軌衛星OneWeb首次用於救災

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（中央社記者劉千綾台北6日電）花蓮強震造成部分地區通訊中斷，數位部表示，今天將低軌衛星通訊網路設備運送至災區，已成功接收OneWeb低軌衛星訊號，並轉換為WiFi網路，為國內首次於災難任務中啟用低軌衛星通訊，協助災區建立通訊網路。

數位發展部今天透過新聞稿表示，因應4月3日花蓮強震造成部分地區通訊中斷，數位部及所屬法人電信技術中心（TTC）人員，在國防部與內政部空中勤務總隊直升機協助下，接力運送低軌衛星通訊網路設備至災區，今天一早空運至天祥地區。

數位部指出，技術人員已成功接收OneWeb低軌衛星訊號，建立應變網路提供基本網路通訊，供天祥附近救援任務及受困民眾必要使用，這是國內首次於災難任務中啟用低軌衛星通訊，協助建立通訊網路。

花蓮強震重創中橫，導致天祥地區通訊中斷，成為通訊孤島。數位部3日當天中午出動台灣首輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」，趕赴花蓮參與救災，並配合搜救行動挺進前進指揮基地，待命建立通訊網路。

數位部提到，昨天再接獲內政部消防署告知，搜救團隊將挺進至天祥地區建立前進指揮基地，立即整備3套可搬運移動的低軌衛星設備，透過國軍及空勤總隊以直升機接力運送，將設備與TTC技術人員於今天一早空運送抵天祥地區。

數位部透露，抵達天祥後，技術人員架設OneWeb低軌衛星設備，並將低軌衛星訊號轉換為WiFi網路，提供救災人員即時以影像或語音，回傳災區現場狀況給應變中心，也讓受困災區的民眾取得網路通訊回報平安。

數位部強調，在消防署、國防部、內政部協助下，數位部與電信技術中心合作提供國內首次透過中軌、低軌非同步軌道衛星建立緊急通訊系統，將持續精進強化通訊韌性，以多元異質的備援方案打造迅速應變的通訊網路。（編輯：張若瑤）1130406