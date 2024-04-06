國土署：紅黃單判定災後建物 非評估耐震能力
2024/4/6 15:31（4/6 16:34 更新）
（中央社記者郭建伸台北6日電）花蓮強震引發外界討論是否加強建物黃單列管標準，國土署今天表示，紅黃單判定結果是災後現場建築物情況的立即性鑑定，若對於建築物耐震能力有疑慮，應評估建築物耐震能力，而非改變和提高黃單判定標準。
國土管理署今天透過新聞稿指出，紅黃單是災後立即建築物受災程度的判定結果，紅單是主結構受損有結構安全顧慮或地基不穩者；黃單是受損情形無結構安全顧慮，但內部非屬主結構的物件有掉落傾倒傷人顧慮，或鄰近環境有建築物傾倒疑慮可能受波及等情況，兩者所代表意義不同。
國土署說明，這次天王星大樓於震災中倒塌，可能與地震型態、建築物結構系統整體設計等各項因素綜合結果有關，與前次地震發生後判定為黃單是不同情況。而且，天王星大樓在前次震災後，並未進行建築物耐震能力評估確認是否有耐震能力的疑慮。
國土署呼籲，震災後民眾可檢視自家房屋，注意梁、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，如有上述情形，應盡快尋找專業土木、結構技師或建築師現場勘查，進行建築物耐震能力初步評估。
國土署強調，若有疑慮者，可詳細評估進行確認，如耐震能力確有疑慮，為協助民眾辦理建築物耐震補強，內政部有推動私有建築物耐震階段性補強補助，每件最高補助新台幣450萬元，詳情可至國土管理署網站查詢。（編輯：張若瑤）1130406
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