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花蓮地震天王星大樓正面傾倒 土木技師：典型軟腳建築

2024/4/4 11:19（4/4 11:34 更新）
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花蓮3日發生強震，天王星大樓傾斜，花蓮縣政府4日上午持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。中央社記者盧太城攝 113年4月4日
花蓮3日發生強震，天王星大樓傾斜，花蓮縣政府4日上午持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。中央社記者盧太城攝 113年4月4日
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（中央社記者盧太城花蓮縣4日電）花蓮強震造成市區天王星大樓傾倒，女老師受困死亡。花蓮地檢署檢察官今早會同結構技師勘查現場，台灣省土木技師公會鑽心採樣，認這是典型的軟腳建築，不過這是一棟老建築，當年的建築法規沒有太嚴格，這樣的建築在花蓮很多。

花蓮地檢署檢察官江昂軒今天早上8時勘查天王星大樓，追查有無人為疏失。台灣省土木技師公會花蓮處長林志誠接受媒體聯訪表示，為配合檢方調查，提供相關的物證，今天對各樓層進行鑽心採樣，另外也收集了水泥塊將判讀結構上有無按圖施工，鋼筋數量夠不夠， 釐清大樓在天災中傾斜的原因 。

他表示，從目前從外觀來看大樓的正面缺乏柱子支撐，所以正面傾倒，是典型的軟腳建築。這種建築在花蓮很常見，但多是40年前的老建築，當時法規不像現在這麼嚴謹。

天王星是地上9層，地下1層的老舊建築，1986年取得使用執照，共有79戶居住，以套房為主，2018年花蓮0206地震發生曾因牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用，因此解除，不料仍被昨天的強震震斜。

花蓮地檢署表示，昨天已向建管科調閱建築資料，由專業技師判斷目前的建築結構，再決定採樣方式，鑑定倒塌原因，並清查建物歷年建管、檢查資料，以及有無增、改建部分查是否有建築或其他方面的過失。（編輯：黃世雅）1130404

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