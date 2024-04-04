花蓮天王星大樓完成採樣勘查5日拆除 檢方將釐清有無人為缺失
2024/4/4 20:56（4/4 21:45 更新）
（中央社記者盧太城花蓮縣4日電）花蓮強震累計10名罹難者，花蓮地檢今晚表示，已完成8名相驗；傾斜的天王星大樓也在晚間完成初步採樣勘查，明日開始拆除時再確認混凝土塊及鋼筋強度是否足夠，釐清有無人為缺失或弊端。
花蓮地檢署今天晚間發布新聞稿表示，花蓮地區3日發生強震，目前已累計10名民眾不幸罹難，地檢署昨天接獲花蓮縣警察局新城、花蓮分局報驗後，立即動員3名檢察官會同法醫師相驗，已陸續完成8名罹難者相驗作業並製作家屬筆錄，均已發給相驗屍體證明書。
至於倒塌的天王星大樓，由檢察官江昂軒今天上午8時許，率同檢察事務官、土木技師及縣府建管人員等，以搭乘雲梯車移動方式，對大樓外牆逐層（共9層）採樣勘查，晚上7時許結束，預計明天上午開始進行拆除作業，以確認混凝土塊及鋼筋強度是否足夠；地檢署將持續以團隊作戰模式，根據採樣鑑定結果及建管資料，毋枉毋縱，釐清有無人為疏失或弊端。（編輯：陳仁華）1130404
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