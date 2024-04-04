花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）花蓮近海發生強震，至今釀9死、上千人受傷，尤以花蓮受創最深。衛生福利部今天公布勸募專戶，民眾可透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，其中集資平台、LinePay晚間7時開放。

花蓮東部海域昨天上午發生芮氏規模7.2地震，各地陸續傳出災情，據中央災害應變中心截至今天中午12時統計，全國災情共2498件，造成9死、1050傷、101受困和34人失聯。

衛生福利部社會救助及社工司今天發布新聞稿，公布0403花蓮震災捐款帳號，募款期間為今天起至5月3日止，為期1個月。

社工司表示，所募得款項專款專用，民眾可利用以下管道進行捐款：

匯款

匯款戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19895-7

若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下： SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」。

BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

ADDRESS：「NO.156 CHANGCHUEN、ROAD.TAIPEI 104 TAIWAN」。

線上捐款平台

4月4日晚間7時開放，皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜。

集資平台https://wabay.tw/projects/0403twhl_earthquake?locale=zh-TW，可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費新台幣30元。

LinePay

進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403 花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款。

民眾若有相關疑問，可於4月6日上午7時後撥打電話洽詢，代表號：（02）7751-6306。亦可洽衛福部1957免付費福利諮詢專線詢問。

根據賑災基金會官網，其為衛福部轄下的公設財團法人，長期以賑濟災民為主要業務，於莫拉克風災、高雄美濃地震、八仙塵燃等重大災害中，陪伴社會撫平傷痛，協助災民度過難關。（編輯：陳政偉）1130404